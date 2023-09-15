«Ахмат» на своем поле сыграет с «Краснодаром» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 16 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Ахмат» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — 16.25 мск. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 доступны на сервисе Кинопоиск по платной подписке.

Команда Владимира Ивича лидирует в турнирнирной таблице РПЛ, в ее активе 17 очков. Грозненский клуб располагается на 8-й строчке с 10 баллами.

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