Российский шахматист Сергей Карякин, который болеет за «Спартак», в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление владельца красно-белых Леонида Федуна о снятии с чемпионата России. Федун пригрозил сняться с розыгрыша премьер-лиги после игры 1-го тура с «Сочи» (2:2).

— Что думаете о перспективах «Спартака» в РПЛ? Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов пообещал бросить перчатку «Зениту». Теперь ему это припоминают практически каждый день...

— Бывает, ничего такого, сказал на эмоциях, это рабочий момент. Футбол — это адреналин. Турнир начинался тяжело. «Спартак» потерял очки на старте, была перспектива того, что клуб вообще не продолжит сезон. Сейчас они бьются, хорошо выступают, все нормально.

— Когда Леонид Федун сказал, что «Спартак» снимается с чемпионата, вы хоть на секунду поверили?

— Знаете, я считаю, что Леонид Арнольдович словами не разбрасывается. Такая вероятность действительно была. По сути он был прав, потому что нас объективно засуживали. Другое дело, что удалось найти выход, теперь «Спартак» на футбольном поле показывает нам все, на что он способен. (Севастиан Терлецкий)