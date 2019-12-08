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Фанаты «Спартака» подрались перед выходом со стадиона

21:30
Драка на трибуне фанатов «Спартака». Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Драка на трибуне фанатов «Спартака». Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщики «Спартака» ушли со стадиона «Открытие Арена» после 30-й минуты матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:4).

Акцию фанатов команд РПЛ в знак протеста против задержаний в прошлые выходные в Санкт-Петербурге поддержали и активные болельщики донского клуба. Многие зрители покинули места на центральных трибунах.

При этом на фан-трибуне красно-белых произошла драка. Потасовка случилось в тот момент, когда болельщики должны были оставить свои места на трибуне.

Фотографии инцидента — здесь.

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