Фанаты «Спартака» подрались перед выходом со стадиона

Болельщики «Спартака» ушли со стадиона «Открытие Арена» после 30-й минуты матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:4).

Акцию фанатов команд РПЛ в знак протеста против задержаний в прошлые выходные в Санкт-Петербурге поддержали и активные болельщики донского клуба. Многие зрители покинули места на центральных трибунах.

При этом на фан-трибуне красно-белых произошла драка. Потасовка случилось в тот момент, когда болельщики должны были оставить свои места на трибуне.

Фотографии инцидента — здесь.