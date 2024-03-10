Марков объяснил, за счет чего «Факел» обыграл «Спартак»

Нападающий «Факела» Евгений Марков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» в рамках 20-го тура РПЛ (2:0).

— Сегодняшний «Спартак», в принципе, обладает сильными игроками, которые достаточно хороши технически, — начал Марков. — Просто мы не дали им зон между линиями, не дали им зон за спиной, поэтому у них сегодня не получилась своя игра.

— Был ли момент, когда вы поняли, что уже выиграли?

— Нет, не было такого момента. Если честно, 93-я минута шла, думаю, блин, если они сейчас один забьют, будет тяжело, потому что я по себе судил — сил осталось под конец очень мало. Они давили. Хорошо, что не пропустили, хорошо, что сыграли на ноль, хорошо, что у нас Саша Беленов на воротах, — сказал Марков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 25 очков и занимает 11-ю строчку.