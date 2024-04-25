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Сегодня, 17:00

«Факел» — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Факел» примет «Крылья Советов» в игре 21 тура РПЛ 25 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев.
Сергей Ташуев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

25 апреля «Факел» дома в Воронеже сыграет против «Крыльев Советов» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на поле Центрального стадиона профсоюзов начнется в 18.15 мск.

Смотреть видеотрансляцию игры «Факел» — «Крылья Советов» можно будет по подписке на телеканале «Матч Премьер» в прямом эфире. Начало — в 18.05 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» каждый желающий может следить за ключевыми событиями (голы, желтые карточки, замены) противостояния «Факел» — «Крылья».

«Факел» под руководством Сергея Ташуева набрал 26 баллов и располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с главным тренером Игорем Осинькиным находится на седьмой строчке с 36 очками.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
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Сенников назвал форварда из РПЛ, который подойдет «Локомотиву»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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29 тур
30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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