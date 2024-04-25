25 апреля «Факел» дома в Воронеже сыграет против «Крыльев Советов» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на поле Центрального стадиона профсоюзов начнется в 18.15 мск.

Смотреть видеотрансляцию игры «Факел» — «Крылья Советов» можно будет по подписке на телеканале «Матч Премьер» в прямом эфире. Начало — в 18.05 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» каждый желающий может следить за ключевыми событиями (голы, желтые карточки, замены) противостояния «Факел» — «Крылья».

«Факел» под руководством Сергея Ташуева набрал 26 баллов и располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с главным тренером Игорем Осинькиным находится на седьмой строчке с 36 очками.

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