Сенников назвал форварда из РПЛ, который подойдет «Локомотиву»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что нападающий «Рубина» Мирлинд Даку был бы перспективным усилением для железнодорожников.

«Локомотиву» нужен и быстрый, и техничный, но и габаритный нападающий. Думаю, если брать всех названных, то в игре против «Локомотива» Даку показал, что он в полном порядке. Голенков сейчас тоже показывает очень хороший футбол в «Ростове». Он может перейти. К Конате уже интерес был, но не знаю, насколько нужно к нему возвращаться. Выбор большой, многое будет зависеть от стоимости футболистов. Воробьев тоже хорошо себя проявляет в «Оренбурге», но, думаю, Даку и Голенков — это более перспективные игроки из данного списка. Думаю, не принципиально, чтобы нападающий был именно россиянин», — цитирует Сенникова Legalbet.

В этом сезоне Даку провел за «Рубин» 28 матчей во всех турнирах, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами. Контракт 26-летнего футболиста с казанцами рассчитан до июня 2026 года.