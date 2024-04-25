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Сегодня, 17:03

Сенников назвал форварда из РПЛ, который подойдет «Локомотиву»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что нападающий «Рубина» Мирлинд Даку был бы перспективным усилением для железнодорожников.

«Локомотиву» нужен и быстрый, и техничный, но и габаритный нападающий. Думаю, если брать всех названных, то в игре против «Локомотива» Даку показал, что он в полном порядке. Голенков сейчас тоже показывает очень хороший футбол в «Ростове». Он может перейти. К Конате уже интерес был, но не знаю, насколько нужно к нему возвращаться. Выбор большой, многое будет зависеть от стоимости футболистов. Воробьев тоже хорошо себя проявляет в «Оренбурге», но, думаю, Даку и Голенков — это более перспективные игроки из данного списка. Думаю, не принципиально, чтобы нападающий был именно россиянин», — цитирует Сенникова Legalbet.

В этом сезоне Даку провел за «Рубин» 28 матчей во всех турнирах, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами. Контракт 26-летнего футболиста с казанцами рассчитан до июня 2026 года.

Источник: Legalbet
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Мирлинд Даку
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 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
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 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
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 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
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