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Алдонин — о Набабкине в ЦСКА: «Сейчас не то время, чтобы сохранять футболистов ради традиций»

Алдонин считает, что продление контракта ЦСКА с Набабкиным является вопросом для клуба
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил карьерные перспективы защитника армейцев Кирилла Набабкина.

«Продление контракта с Набабкиным — вопрос для клуба. Необходимо, чтобы игрок показывал определенный уровень. Если он его демонстрирует, то его подписывают. Сейчас не то время, чтобы сохранять футболистов ради традиций», — сказал Алдонин «СЭ».

Контракт 35-летнего россиянина с ЦСКА истекает летом 2022 года. О возможности продлить контракт с Набабкиным ранее сообщал Sport24.

Кирилл Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл 14 матчей в Тинькофф РПЛ и получил одну желтую карточку.

Евгений Алдонин
Кирилл Набабкин
Футбол
РПЛ
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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