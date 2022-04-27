Алдонин считает, что продление контракта ЦСКА с Набабкиным является вопросом для клуба

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил карьерные перспективы защитника армейцев Кирилла Набабкина.

«Продление контракта с Набабкиным — вопрос для клуба. Необходимо, чтобы игрок показывал определенный уровень. Если он его демонстрирует, то его подписывают. Сейчас не то время, чтобы сохранять футболистов ради традиций», — сказал Алдонин «СЭ».

Контракт 35-летнего россиянина с ЦСКА истекает летом 2022 года. О возможности продлить контракт с Набабкиным ранее сообщал Sport24.

Кирилл Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл 14 матчей в Тинькофф РПЛ и получил одну желтую карточку.