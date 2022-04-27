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Клиника из Финляндии приостановила сотрудничество со «Спартаком» по новым обращениям

Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о восстановлении защитника Павла Маслова.

«Клиника из Финляндии действительно уведомила нас о приостановке сотрудничества по новым обращениям. Павел Маслов продолжает восстановление по имеющимся протоколам», — приводит слова Зеленова ТАСС.

Маслов получил травму в матче с «Химками» (2:1) 10 мая 2021 года, когда он вышел на замену и покинул поле на 90-й минуте с помощью врачей. В июне у него, по словам врачей «Спартака», случился рецидив старой травмы.

В августе 22-летний футболист перенес операцию в финской клинике, восстановление после которой по прогнозам заняло бы около пяти месяцев. Однако на зимних сборах команды Маслов не тренировался в общей группе и продолжает занятия с ограничениями до сих пор.

Маслов выступает за основную команду «Спартака» с января 2020 года. Всего за клуб защитник провел 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/14493873
Павел Маслов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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