«Если бы не вратарь, то мы забили бы три-четыре гола». Мариу Фернандес отдал должное игре Беленова

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес заявил, что «Уфа» обязана голкиперу Александру Беленову тем, что не проиграла москвичам с разгромным счетом (0:1).

— Эти выходные мне удались. Вчера у меня был день рождения. Сегодня мы одержали сложную победу, — сказал Фернандес в интервью клубному YouTube-каналу. — Хочу сказать, что в Уфе всегда тяжело играть. И я очень рад, что мы победили в таком сложном матче. Можно сказать, что это подарок для меня.

Мы действительно очень хорошо играли, и было много моментов. У меня был момент, когда я принял мяч и сильно пробил, но их вратарь отразил этот удар.

Я могу сказать, что их вратарь сегодня провел очень хороший матч и спас свою команду от многих голевых ситуаций. Если бы не он, то мы забили бы три-четыре гола... Его игра достойна похвалы.

Тем не менее мы провели хороший матч. Доминировали и создали много голевых моментов. Повторюсь, здесь всегда непросто играть.