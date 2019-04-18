Эмилиано Ригони: "Сделаем все, чтобы привезти домой из Краснодара три очка"

Аргентинский нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони на пресс-конференции перед матчем с "Краснодаром" отметил важность предстоящей игры и конкурентную среду в РПЛ.

– Что вынесли из матча с "Анжи"? – вопрос Ригони.

– Матч получился хорошим по счету, но это не значит, что одна команда хуже или лучше другой. Мы понимаем, что нужно готовиться к каждому сопернику. Впереди важная игра, постараемся продолжить в том же духе и привезти из Краснодара три очка.

– Вы забили уже два гола в чемпионате России. Планируете и дальше забивать или больше действовать в подыгрыше?

– Обе эти вещи очень важны. Я радуюсь, когда забиваю, но точно такие же эмоции испытываю, когда помогаю партнерам, и моя помощь приносит команде победы.

– Почему вас не целовал Оздоев? Что говорил Дриусси перед штрафным?

– Это должна была быть наигранная комбинация. Сначала нанести удар не позволяло расположение игроков соперника. Потом один из них отошел от стенки, и Дриусси сказал, чтобы я бил.

Оздоев? Я не придал этому значения, у меня нет ответа на вопрос.

– Как изменилась ваша игра после возвращения из Италии? Насколько сейчас вам комфортно в Петербурге?

– Я с самого начала чувствовал себя прекрасно и в городе, и в команде. Из Италии я приехал сильнее, многое оттуда взял, но уверен, что еще не достиг совершенства – мне есть куда расти.

– Как нужно играть против Краснодара?

– Я понимаю, что РПЛ – очень конкурентная лига, матчи с прямыми соперниками за золото всегда самые тяжелые. Мы знаем, как играть против Краснодара, надеюсь, что победим. (Егор Бычков)