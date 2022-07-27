Абаев о деле в «Чертаново»: «Можно было много таких школ создать, а они Ларина пытаются засадить»

Бывший вратарь «Чертаново» Илья Абаев рассказал о своем отношении к обвинению бывшего директора клуба Николая Ларина.

Абаев приехал поддержать Ларина к зданию Замоскворецкого суда Москвы.

Также в суд в качестве свидетелей прибыли экс-игроки академии Данил Пруцев, Антон Зиньковский и Наиль Умяров.

— Почему было принято решение сюда приехать? Как здесь оказались?

— Поддержать Николая Юрьевича.

— Это ваша личная инициатива?

— Мы с ним на связи находимся. И если нужно, то приеду. Вообще без вопросов.

— Вы выступали в качестве свидетеля? Что происходило?

— Да, выступал в качестве свидетеля. Нам всем ребятам не понравилась женщина из Москомспорта. Почему-то не стала что ли поддерживать директора, когда он создал эту школу. На этом примере можно бы создать таких школ, а они, наоборот, его пытаются засадить.

— Есть объяснение, почему Москомспорт так поступает?

— Нет, абсолютно нет никаких объяснений. Вызывает удивление.

— Верите, что историю с Ларином может закончится положительно?

— Ну, в этом очень хотелось бы верить. Но мы не знаем, чем все закончится.

— Как оцените шансы на то, что все закончится?

— Честно, не знаю. Не могу ответь. Все ребята надеются на лучшее.

— Следующее заседание будет 29 августа, вы планируете присутствовать на заседании?

— Ну, возможно. Посмотрим буду ли я свободен. Если буду, то приеду обязательно

— Верите в то, что чем больше ребят присутствуют на заседание, тем положительно влияет на Николая Юрьевича?

— Думаю, в любом случае, что все ребята хорошо к нему относятся и поддерживают. Все на связи.

Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.