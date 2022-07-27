Абаев о деле в «Чертаново»: «Можно было много таких школ создать, а они Ларина пытаются засадить»
Бывший вратарь «Чертаново» Илья Абаев рассказал о своем отношении к обвинению бывшего директора клуба Николая Ларина.
Абаев приехал поддержать Ларина к зданию Замоскворецкого суда Москвы.
Также в суд в качестве свидетелей прибыли экс-игроки академии Данил Пруцев, Антон Зиньковский и Наиль Умяров.
— Почему было принято решение сюда приехать? Как здесь оказались?
— Поддержать Николая Юрьевича.
— Это ваша личная инициатива?
— Мы с ним на связи находимся. И если нужно, то приеду. Вообще без вопросов.
— Вы выступали в качестве свидетеля? Что происходило?
— Да, выступал в качестве свидетеля. Нам всем ребятам не понравилась женщина из Москомспорта. Почему-то не стала что ли поддерживать директора, когда он создал эту школу. На этом примере можно бы создать таких школ, а они, наоборот, его пытаются засадить.
— Есть объяснение, почему Москомспорт так поступает?
— Нет, абсолютно нет никаких объяснений. Вызывает удивление.
— Верите, что историю с Ларином может закончится положительно?
— Ну, в этом очень хотелось бы верить. Но мы не знаем, чем все закончится.
— Как оцените шансы на то, что все закончится?
— Честно, не знаю. Не могу ответь. Все ребята надеются на лучшее.
— Следующее заседание будет 29 августа, вы планируете присутствовать на заседании?
— Ну, возможно. Посмотрим буду ли я свободен. Если буду, то приеду обязательно
— Верите в то, что чем больше ребят присутствуют на заседание, тем положительно влияет на Николая Юрьевича?
— Думаю, в любом случае, что все ребята хорошо к нему относятся и поддерживают. Все на связи.
Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1