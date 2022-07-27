Ларин о Пиняеве: «Никакой операции не надо. Скоро он вернется в строй»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о состоянии Сергея Пиняева.

«Сегодня два раза разговаривал с Пиняевым. У него все хорошо, никакой операции не надо. Скоро он вернется в строй, ему не потребуются эти полгода, о которых писали.

Предпосылки? В «Манчестер Юнайтед» ему провели настолько углубленное обследование, какого нет в России. Никаких предпосылок не было. Пиняев месяц проведет в Москве, а после отправится в Самару», — сказал Ларин.

20 июля 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета. Позже стало известно, что форварду диагностирован пневмоторакс.