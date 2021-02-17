Экс-директор академии «Локомотива»: «Семин вступил в открытый конфликт с руководством «РЖД»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал, почему Юрий Семин покинул пост главного тренера команды в мае 2020 года.

«Юрий Палыч вступил в открытый конфликт с руководством «РЖД». Расстанься они с ним тогда или через три месяца после возобновления чемпионата, ничего бы не поменялось. Семин сделал ситуацию такой, что обратного пути уже не было. Для него авторитетов нет. Семин не пускал меня на базу. Говорил: «Есть я и команда». Кикнадзе он не мог не пускать, Палыч в восторге не был», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

В начале лета 2020 года 73-летний специалист покинул пост главного тренера «Локомотива». Его место занял Марко Николич. После 19 туров чемпионата России команда занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.