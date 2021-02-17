Червиченко о Промесе: «Все насладились ужасом от пребывания Кокорина. Здесь будет примерно то же самое»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал задержку трансфера полузащитника Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак» из-за проблемы с уголовным делом футболиста.

В конце прошлого года Промес был арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений, а через несколько дней отпущен на время расследования.

«Уголовное дело и цена — это две вещи, из-за которых этот трансфер не логичен. Если бы он стоил недорого, и зарплата была в два раза меньше, то тогда это была правильная сделка. Это все очень странно. Если «Спартак» попадет в еврокубках на какую-то голландскую команду, то местные ребята могут усилить впечатления от этого уголовного дела, чтобы он не мог сыграть», — сказал Червиченко «СЭ».

Червиченко также считает, что линия нападения «Спартака» не требует усиления.

«Не понимаю, почему все считают, что нужно обязательно кого-то брать? Это заблуждение. У нас если никого не купили, то все плохо... Мало здравомыслящих людей сомневается в платежеспособности хозяина клуба. Если никого не купили, то, наоборот, может все хорошо! По крайней мере с точки зрения разума. А линия нападения в «Спартаке» уж точно не требует усиления. Все насладились этим ужасом от пребывания Кокорина. Здесь будет примерно то же самое. Покупка воспоминаний за большие деньги, может, имеет место быть, но с экономической точки зрения это не совсем правильно», — добавил Червиченко.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. После ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи», а с 2019 года играет в «Аяксе». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов.

(Данил Алешин)