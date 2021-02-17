Уилкшир вспомнил, как играл за «Динамо» в минус 15 градусов

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир вспомнил, как играл за московскую команду против «Томи» при температуре в минус 15 градусов.

«Когда мы играли в Томске, температура как раз была минус 15, насколько я помню. Это очень суровые условия для футбола, но ты — профессионал, и когда тебе говорят, что ты должен выходить в такую погоду, ты играешь. Просто нужно потеплее одеться. Хотя все равно мерзнешь, хуже всего приходится ногам, пальцам. Отмерзает лицо, очень тяжело общаться. Самое же сложное — это заставить себя вернуться на поле после перерыва», — цитирует «РБ Спорт» Уилкшира.

Также австралиец поделился мнением по поводу возможной отмены матча 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак» из-за погодных условий.

«Это непростое решение. В таких случаях футбольные власти должны обсудить все аспекты с футбольными клубами, которым предстоит играть, спросить, смогут ли оба участника безболезненно перенести матчи, если у них в календаре свободные даты. Если перенос не получается — надо выходить и играть, почему нет», — добавил Уилкшир.

Матч «Динамо» — «Спартак» запланирован на субботу, 20 февраля. Начало встречи — в 19.30 (мск).

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