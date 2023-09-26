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Сегодня, 14:46

Дьяков выделил недостатки в игре Бонгонды за «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Спартака» Виталий Дьяков оценил слова полузащитника команды Тео Бонгонды о том, что он чувствует себя лучшим игроком команды на данный момент.
«После матча с «Динамо» мы, как эксперты, дали приз лучшему игроку матча, за счет того что он забил. Но я бы отметил Мартинса, который был в полном порядке, который в середине поле выжег все, что можно было. Забил «Спартак» быстрый гол, затем сели в оборону и начали играть от контратак. Бонгонда пока не очень стабилен. Он очень ярко зашел в «Спартак», первые матчи отыграл классно, потом какой-то спад на две-три игры. Если у «Спартака» закрывают Бонгонду и Промеса, то команда в атаке очень отвратительно смотрится. Поэтому это два игрока, на которых строится игра впереди», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Бонгонда выступает за «Спартак» с июля 2023 года. На его счету 5 мячей и 1 результативная передача в 12 матчах за красно-белых во всех турнирах.

«Спартак» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В 10-м туре красно-белые на выезде сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.transfermarkt.world/theo-bongonda/leistungsdatendetails/spieler/280701/plus/0?saison=&verein=232&liga=&wettbewerb=&pos=&trainer_id=
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
5
1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Алаев заявил, что зарплаты игроков в РПЛ сильно упали
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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