Дьяков выделил недостатки в игре Бонгонды за «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака» Виталий Дьяков оценил слова полузащитника команды Тео Бонгонды о том, что он чувствует себя лучшим игроком команды на данный момент.

«После матча с «Динамо» мы, как эксперты, дали приз лучшему игроку матча, за счет того что он забил. Но я бы отметил Мартинса, который был в полном порядке, который в середине поле выжег все, что можно было. Забил «Спартак» быстрый гол, затем сели в оборону и начали играть от контратак. Бонгонда пока не очень стабилен. Он очень ярко зашел в «Спартак», первые матчи отыграл классно, потом какой-то спад на две-три игры. Если у «Спартака» закрывают Бонгонду и Промеса, то команда в атаке очень отвратительно смотрится. Поэтому это два игрока, на которых строится игра впереди», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Бонгонда выступает за «Спартак» с июля 2023 года. На его счету 5 мячей и 1 результативная передача в 12 матчах за красно-белых во всех турнирах.

«Спартак» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В 10-м туре красно-белые на выезде сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.