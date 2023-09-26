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Сегодня, 14:36

Радченко: «Пока у «Спартака» не будет стабильности, они не будут претендовать на чемпионство»

Радченко порассуждал о проблемах «Спартака»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Радченко порассуждал о проблемах красно-белых и оценил шансы московской команды на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Когда у «Спартака» появится стабильность в игре, именно в каждом матче, тогда мы будем говорить о возможном чемпионстве красно-белых. Да, они побеждают в последнее время, но мы видели, как проходили эти матчи. Пока уверенности в игре «Спартака» я не вижу. Они могут проиграть, выиграть, вырвать победу на последних минутах, но проблем много и их нужно исправлять. Какие проблемы у «Спартака»? Мы видели игры, которые красно-белые проводили неудачно, слышали объяснения Абаскаля, которые никто не понимает. Пошли победы — мы сразу говорим о чемпионстве. Завтра «Спартак» проиграет и будем говорить о микроклимате внутри команды. Это народная команда, но пока у них не будет стабильности в игре, вряд ли они будут претендовать на золотые медали. Почему на замену посадили Джикию и стали наигрывать связку Бабича и Дуарте? Я не знаю внутренние дела команды. Но, конечно, у «Спартака» есть проблемы в обороне, есть ошибки. Они видны, их нужно исправлять», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

«Спартак» с 16 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 1 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-poka-u-spartaka-ne-budet-stabilnosti-oni-ne-budut-pretendovat-na-chempionstvo-288447/
Дмитрий Радченко
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ФК Спартак (Москва)
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Глава РПЛ Алаев хотел бы, чтобы сильнейшие игроки выступали в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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Ахмат – Динамо
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Федор Чалов

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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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