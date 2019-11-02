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Дуглас Сантос: «Ничья — неудовлетворительный результат»

22:03
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после игры 15-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:1) прокомментировал итоги встречи и рассказал о потасовках, которые несколько раз случились по ходу матча.

— Ничья — неудовлетворительный для нас результат. Мы хотели победить и играли лучше с первых минут. Создали много моментов, к сожалению, забили только раз. Сейчас надо сделать выводы, провести работу над ошибками и настраиваться на следующий матч, — сказал Сантос.

— Почему в первом тайме игра получилось закрытой? Из-за оборонительной тактики ЦСКА?

— Да, они играли в пять защитников, поэтому у нас возникали сложности с тем, чтобы доставить мяч вперед. И не так хорошо получалось атаковать. Но уже через 15-20 минут мы нашли свою игру и у нас стало получаться в атаке. Но забили всего 1 раз.

— Во втором тайме вас перевели на правый флаг. Насколько комфортно там действовать?

— Привычнее играть слева. Но готов помочь команде и справа.

Как повлияло на игру удаление Бийола?

— Как это обычно происходит после удаления, соперник сел назад. Но мы смогли забить гол. У нас было три явные возможности, чтобы забить. Надо сделать выводы. И не допустить повторения.

— Чем объясните такое количество потасовок?

— Это было дерби и соответствующая атмосфера, которая всегда ожидается в таких матчах. Она накалялась, так что ничего удивительного. (Дмитрий Зимин)

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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