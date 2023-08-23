Дуглас Сантос не считает сюрпризом стиль игры «Спартака» против «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

— Как можете оценить игру против «Спартака»?

— Для нас это была трудная игра. Мы готовились на протяжении всей недели. Большая победа.

— Был ли сюрпризом стиль игры «Спартака»?

— Нет, мы знаем, что это большая команда, которая хорошо выступает в чемпионате. Концентрировались на данном матче. Хоть мы и пропустили один гол, но в конечном итоге все равно добились победы.

На данный момент «Зенит» с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на шестой позиции, имея в активе 9 очков.

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом». Оба матча пройдут 26 августа.