Дуглас Сантос — о Фернандесе в «Зените»: «Рад, что он с нами. Отлично влился в команду»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переходе игрока Марио Фернандеса в клуб.
— Что думаете о переходе Марио Фернандеса?
— Рад, что он с нами. Марио хороший игрок, прекрасно выступал в ЦСКА. Плюс он бразилец, поэтому отлично влился в команду.
17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». Бывший защитник ЦСКА подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.
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|
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|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
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|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
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|5
|3
|0
|2
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|
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|
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|7
|
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|2
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|
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|1
|2
|2
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|5
|
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|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
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|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
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|1
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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