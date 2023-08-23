Дуглас Сантос — о Фернандесе в «Зените»: «Рад, что он с нами. Отлично влился в команду»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переходе игрока Марио Фернандеса в клуб.

— Что думаете о переходе Марио Фернандеса?

— Рад, что он с нами. Марио хороший игрок, прекрасно выступал в ЦСКА. Плюс он бразилец, поэтому отлично влился в команду.

17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». Бывший защитник ЦСКА подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.