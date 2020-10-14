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«Добро пожаловать!» «Зенит» показал первое фото Вендела с Семаком

11:13
Вендел и Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Вендел и Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Пресс-служба «Зенита» опубликовала совместную фотографию новичка команды, полузащитника Вендела, и главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

Ранее 23-летний бразилец прилетел в Россию. «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с хавбеком «Спортинга» 6 октября. В прошлом сезоне чемпионата Португалии Вендел сыграл 28 матчей и забил три гола.

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