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Дмитрий Кириченко: «Спартаку» будет нелегко в Уфе. Это игра на три результата»

06:59
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Бывший тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча команды со «Спартаком» в третьем туре Тинькофф чемпионата России.

— Сейчас нет смысла говорить об отсутствии Кокорина, поскольку он еще даже не играл за «Спартак», — цитируют Кириченко «Известия». — Но красно-белым будет в любом случае нелегко в Уфе. Это игра на три результата, он может оказаться в пользу любой из команд. Судя по тому, как уфимцы обыграли во втором туре тульский «Арсенал» (3:2), они готовы хорошо. Ну и в прошлом сезоне команда отличалась организацией игры и самоотдачей, позволявшей побеждать многих фаворитов. Смутило лишь то, как они в первом туре этого чемпионата проиграли дома «Краснодару» (0:3). При этом по первому тайму не скажу, что «быки» имели преимущество. Команда владела мячом, но не особо создавала моменты. Однако бывает, что одна ошибка решает исход встречи. Так и случилось. «Краснодар» поймал кураж, при наличии которого способен на многое.

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится 19 августа. Начало в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1049208/aleksei-fomin/zacherknut-nuli-v-rpl-pochti-ne-ostalos-komand-bez-nabrannykh-ochkov

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