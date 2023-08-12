Губерниев — об инциденте Дзюбы с журналистом: «Впору и правоохранительным органам вмешиваться»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» высказался об инциденте с участием нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и журналиста «РБ Спорт» после матча четвертого тура РПЛ между железнодорожниками и «Крыльями Советов» (1:1).

После игры Дзюба, покидавший стадион, грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...».

«РПЛ и РФС нужно отреагировать на подобные истории. Есть ощущение вседозволенности у футболиста. Так быть не должно. Если отбросить тайные сексуальные желания Дзюбы, что трудно сделать, то он угрожал журналисту, а это не дело. Надо ли сейчас журналисту пугаться Дзюбу? Артем, что с вами происходит?» — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев ответил на вопрос о том, какое наказание для Дзюбы считает справедливым.

«Не знаю, какое наказание будет справедливым. Но с учетом угроз впору и правоохранительным органам вмешиваться. Это серьезная история. Что будет делать Артем Дзюба завтра, когда к нему подойдет этот журналист? Журналист, может быть, выбрал неправильное место, но все публичные люди должны понимать, что не надо так говорить. Отстранение на несколько матчей? Я не пресс-секретарь РФС или РПЛ, чтобы говорить об этом. Хочется сначала услышать реакцию клуба, лиги, федерации и, возможно, правоохранительных органов», — добавил Губерниев.