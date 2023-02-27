Нападающий «Ахмата» Конате пропустит матч с «Оренбургом»

Как стало известно «СЭ», форвард Мохамед Конате получил повреждение мышцы бедра в контрольной игре на сборах в Турции.

В последние дни подготовки 25-летний буркинийский футболист не тренировался и находится на лечении. Форвард вернется в общую группу в течение ближайших десяти дней.

Матч 18-го тура РПЛ «Ахмат» — «Оренбург» пройдет 4 марта.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду из Грозного во всех турнирах.