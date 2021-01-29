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«Динамо» выразило соболезнования родным и близким актера Ланового

14:11

Пресс-служба «Динамо» в Twitter выразило соболезнования родным и близким народного артиста СССР и болельщика москвичей Василия Ланового, который скончался в четверг, 28 января на 88-м году жизни.

«Василий Семенович признавался, что за бело-голубых он начал болеть после их легендарного турне в 1945 году: «Наше московское «Динамо» произвело такое впечатление, так сокрушило английский футбол, что для меня это осталось на всю жизнь», — цитирует Ланового динамовская пресс-служба.

Лановой является лауреатом Ленинской премии, Героем Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.

Лановой имел разряд по волейболу. Он также занимался плаванием и гимнастикой по собственной методике, профессионально играл в бадминтон.

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