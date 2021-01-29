«Динамо» выразило соболезнования родным и близким актера Ланового

Пресс-служба «Динамо» в Twitter выразило соболезнования родным и близким народного артиста СССР и болельщика москвичей Василия Ланового, который скончался в четверг, 28 января на 88-м году жизни.

«Василий Семенович признавался, что за бело-голубых он начал болеть после их легендарного турне в 1945 году: «Наше московское «Динамо» произвело такое впечатление, так сокрушило английский футбол, что для меня это осталось на всю жизнь», — цитирует Ланового динамовская пресс-служба.

Скончался народный артист СССР и преданный болельщик «Динамо» Василий Лановой. Ему было 87 лет



Футбольный клуб «Динамо» Москва выражает соболезнования родным и близким выдающегося артиста. pic.twitter.com/lfb6vIFXeO — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 29, 2021

Лановой является лауреатом Ленинской премии, Героем Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.

Лановой имел разряд по волейболу. Он также занимался плаванием и гимнастикой по собственной методике, профессионально играл в бадминтон.