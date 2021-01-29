Агент рассказал, когда Конате обсудит продление контракта с «Химками»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Химок» Мохамеда Конате рассказал «СЭ» о будущем клиента.

— Пока не тему нового контракта не говорили. Сейчас идёт подготовительный период. Посмотрим, жизнь покажет, — заявил Селюк «СЭ». — У Конате хорошие отношения с руководством, ему нравится играть в России, он уверенно себя чувствует. Недавно «Химки» подписали Себаи, который в паре с Конате выглядит очень здорово. У меня нет никаких сомнений, что летом мы сядем за стол переговоров. Конате делает большой объем работы, он не тянет на себя одеяло, не передерживает мяч, а делает все для того, чтобы команда выиграла. А это, на мой взгляд, очень важно. Как мне кажется, переход в другую команду невозможен в связи с пандемией. Клубы не готовы платить за перспективного игрока, им нужен результат здесь и сейчас.

Мохамед Конате перешел в стан «Химок» в 2019 году, подписав соглашение на 2 года. В сезоне-2020/21 23-летний ивуариец провел за подмосковную команду 18 матчей, на его счету 3 гола и 3 результативных передачи. Летом 2021 он может стать свободным агентом.

(Артем Бухаев)