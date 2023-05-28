«Динамо» — «Локомотив»: Изидор удвоил преимущество железнодорожников

Читать «СЭ» в

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор забил в ворота «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ — 4:2.

На 88-й минуте французский форвард, вышедший на замену, из центра штрафной забил в ворота бело-голубых.