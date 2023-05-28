Малкома и Аиртона вызвали в сборную Бразилии

Сборная Бразилии объявила состав на контрольные матчи против Гвинеи и Сенегала.

В состав сборной попал форвард «Зенита» Малком. Кроме того, вызов получил бывший защитник «Спартака» Аиртон, который сейчас выступает за «Фламенго».

Сборная Бразилии сыграет контрольные матчи против Гвинеи (17 июня) и Сенегала (20 июня).