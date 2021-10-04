Тренер «Нюрнберга» Клаус прокомментировал слухи о возможном назначении в «Локомотив»
Главный тренер «Нюрнберга» Роберт Клаус прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Локомотив».
«Я впервые слышу об этом», — цитирует Клауса Nordbayern.
Также информацию об интересе «Локомотива» к Клаусу опроверг спортивный директор немецкого клуба Дитер Хекинг.
35-летний Клаус в нынешнем сезоне с «Нюрнбергом» выступает во второй бундеслиге и идет на пятом месте в турнирной таблице.
По информации «СЭ», главный тренер «Локомотива» Марко Николич и руководство клуба договорились о расторжении контракта.
3 октября в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Дополнительная информация:
https://www.nordbayern.de/sport/1-fc-nuernberg/klauss-vom-club-nach-moskau-hecking-weiss-von-nichts-1.11411303
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