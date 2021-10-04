Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тренер «Нюрнберга» Клаус прокомментировал слухи о возможном назначении в «Локомотив»

18:28
Теги:

Главный тренер «Нюрнберга» Роберт Клаус прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Локомотив».

«Я впервые слышу об этом», — цитирует Клауса Nordbayern.

Также информацию об интересе «Локомотива» к Клаусу опроверг спортивный директор немецкого клуба Дитер Хекинг.

35-летний Клаус в нынешнем сезоне с «Нюрнбергом» выступает во второй бундеслиге и идет на пятом месте в турнирной таблице.

По информации «СЭ», главный тренер «Локомотива» Марко Николич и руководство клуба договорились о расторжении контракта.

3 октября в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Дополнительная информация:

https://www.nordbayern.de/sport/1-fc-nuernberg/klauss-vom-club-nach-moskau-hecking-weiss-von-nichts-1.11411303

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Николича подставили хуже, чем Семина. Что происходит в «Локомотиве»
Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел массовый сбой
«Остался бы в Австралии, если бы знал, как у нас будут относиться к моей дисциплине». Дмитрий Саутин — о тяжелых временах
10 актеров, которые сильно похудели
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: «Локомотив»: Марко Николич — будет ли уволен, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22