Тренер «Нюрнберга» Клаус прокомментировал слухи о возможном назначении в «Локомотив»

Главный тренер «Нюрнберга» Роберт Клаус прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Локомотив».

«Я впервые слышу об этом», — цитирует Клауса Nordbayern.

Также информацию об интересе «Локомотива» к Клаусу опроверг спортивный директор немецкого клуба Дитер Хекинг.

35-летний Клаус в нынешнем сезоне с «Нюрнбергом» выступает во второй бундеслиге и идет на пятом месте в турнирной таблице.

По информации «СЭ», главный тренер «Локомотива» Марко Николич и руководство клуба договорились о расторжении контракта.

3 октября в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.