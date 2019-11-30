Денис Глушаков: «Приятно забить первый гол за «Ахмат» в РПЛ, но это единственный позитивный момент сегодня»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился новым постом в своем Instagram. Хавбек открыл счет в игре 18-го тура против «Рубина», но в добавленное время грозненцы пропустили и потеряли два очка (1:1).

— К сожалению, не смогли порадовать болельщиков домашней победой, но огромное спасибо всем, кто поддерживал нас на стадионе. В который раз пропустили на последних минутах, это проклятье должно закончится. Мы очень серьезно внутри команды проанализируем причины и сделаем выводы. Приятно, конечно, забить первый гол за «Ахмат» в РПЛ и получить приз лучшему игроку матча. Но это единственный позитивный момент сегодняшнего дня, — написал Глушаков.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр