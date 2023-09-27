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Сегодня, 02:41

Деменко: «Спартак» сейчас очень хорошо укрепился»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что красно-белые летом хорошо укрепились.

«Спартак» сейчас очень хорошо укрепился, на каждой позиции есть замены, и тренер сейчас думает, кого выпускать. Либо это Зиньковский, либо там Джикия сейчас сидит, а вот Пруцев вышел. Тот же Медина есть. Видно, что ребята прогрессируют и есть резерв. Любого футболиста можно убрать. Выбор богатый, хорошая конкуренция", — цитируют «Известия» Деменко.

«Спартак» после 9 туров набрал 16 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/26/21369463.shtml
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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