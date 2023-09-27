Ненахов объяснил, с чем связаны проблемы в обороне «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов объяснил, почему у команды не было стабильности в оборонительной линии.

«Самое важное для обороны — это то, чтобы она играла долго и одним составом. Чтобы люди не меняли постоянно друг друга. Так вышло, что оборона у нас кардинально поменялась — у нас были два других центральных защитника в прошлом сезоне по сравнению с нынешним. Соответственно, из-за этого были еопределнные моменты — постоянно искали какого-то центрального защитника, который будет стабильно играть. Сейчас, слава Богу, все выровнялось в этом плане. Мы нашли двух центральных защитников внутри нашей команды — я имею в виду Морозова и Лукаса, которые теперь стабильно играют. Да, бывают ошибки, но это, как и всё, дело времени и опыта. Как видите, в матче с «Зенитом» уже намного меньше было этих ошибок, хотя пока они еще остаются», — цитируют «Известия» Ненахова.

После 9 туров «Локомотив» набрал 15 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.