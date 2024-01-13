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Дед Адамова: «Арсену лучше играть, чем сидеть на скамейке «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хайдар Алханов, дедушка защитника «Оренбурга» Арсена Адамова, отреагировал на информацию о возможном возвращении игрока в «Зенит».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» может вернуть 24-летнего Адамова из аренды, если защитник сине-бело-голубых Данил Круговой подпишет контракт с ЦСКА.

«Для Арсена главное, чтобы он играл. А будет он играть в Питере или нет, я не знаю. Пусть он сам решает, где ему лучше. Мое мнение — ему лучше играть, чем сидеть на скамейке в «Зените», — приводит слова Алханова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Адамов провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Арендное соглашение между «Зенитом» и «Оренбургом» рассчитано до лета 2024 года.

Источник: «РБ Спорт»
Арсен Адамов
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
Хайдар Алханов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
2.03 00:00
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