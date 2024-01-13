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Сегодня, 18:11

Романцев рассказал, что пригласил на матч в честь своего 70-летия более 100 бывших футболистов

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России по футболу и «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями от матча в честь своего юбилея.

«Мне кажется, что довольно хорошо прошло мероприятие, ребята довольны, и я очень доволен. К сожалению, всех собрать никогда не удастся, потому что люди работают, живут в разных городах. Но все, кого мы приглашали, а это больше 100 человек, либо отзвонились, либо приехали. По-моему, в обеих командах чувствовался «спартаковский дух», в сборной половина ребят из «Спартака», кто-то просто любит «Спартак», — приводит ТАСС слова Романцева.

Матч в честь 70-летия Романцева состоялся 13 января в манеже Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках. Ветераны «Спартака» сыграли вничью с командой бывших футболистов сборной России (2:2).

Источник: https://tass.ru/sport/19723373
Олег Романцев
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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