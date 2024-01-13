Источник: «Краснодар» может купить Ежова из «Крыльев» за 120 миллионов рублей

«с» интересуется полузащитников «Крыльев Советов» Романа Ежова, утверждает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, в контракте 26-летнего вингера с самарцами прописана опция выкупа за 120 миллионов рублей (около 1,2 миллиона евро), которую планирует активировать «Краснодар». Кроме того, быкам предложили подписать другого полузащитника «Крыльев» Бенхамина Гарре за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Ежов провел 14 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро. Его соглашение с самарским клубом рассчитано до лета 2025 года.