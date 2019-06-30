Даниил Уткин: "Воспитанники "Краснодара" все понимают – мы принимаем иностранцев"

Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин, забивший второй гол в ворота "Ростова" (3:0) на "Кубке Париматч Премьер", рассказал о подготовке к сезону, о том, как вливается в команду Тонни Вилена и другие новички, а также поделился историей о переписке со своим однофамильцем.

– Значения результату вообще не придаем, это сборы, надо набирать форму, - сказал Уткин. - Гол со стандарта? Это хорошо, надо работать над этим компонентом. О том, была ли эта заготовка, не скажу.

– Как вам Вилена?

– Квалифицированный футболист. Думаю, хорошо вольется в команду, ему нужно чуть-чуть времени, и он станет одним из лидеров. Чем именно хорош? Пока не поняли, он больше индивидуально работает.

– А Намли?

– Техничный игрок, скоро тоже раскроет свой потенциал!

– А Иван Игнатьев когда раскроет?

– Ха, Ваня очень скоро раскроет! Третий гол фактически сделал. Творческий игрок, обладает передачей, забивает голы.

– Был ранний матч, в 10:30, во сколько завтракали?

– В 8 часов был завтрак.

– Настрой на Лигу чемпионов какой?

– Хотим пробиться в основную сетку, это наша цель. Но конкретных разговоров пока не было, набираем форму,

– "Краснодар" с одной стороны это свои воспитанники. С другой – клуб тратит деньги на дорогих иностранцев. Нет у вас разделения?

– Это футбол, мы, воспитанники, все понимаем и принимаем иностранцев, так же, как и ребят из других клубов.

– И то, что вам меньше платят, не задевает?

– Не думаем об этом. Нам, молодым, главное пробиться в большой футбол и заиграть в "Краснодаре".

– А пример Комличенко вдохновляет?

– Как альтернатива – почему нет? Но моя цель – заиграть за ФК "Краснодар". (Дмитрий Зеленов)