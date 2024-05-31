Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:00

UFC 302 Ислам Махачев — Дастин Порье, основная информация: дата и кард боев, прогнозы и где смотреть трансляцию

Бой Махачев — Порье возглавит турнир UFC 302 ночью 2 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бойцы UFC Ислам Махачев и Дастин Порье.
Ислам Махачев (слева) и Дастин Порье.
Фото кадр видео YouTube-канала UFC Eurasia
Мощный турнир: Махачев против обидчика Конора, Хабиб в роли секунданта.

Дата и место проведения UFC 302: когда и где пройдет турнир

Турнир UFC 302 пройдет в ночь с 1 на 2 июня в городе Ньюарк (США, штат Нью-Джерси) на арене спортивного комплекса «Пруденшал-центр». Вечер смешанных единоборств промоушена Даны Уайта начнется в 1.00 по московскому времени.

Время начала и расписание боев UFC 302: прелимы, предварительный и главный кард

На турнире UFC 302 запланировано 12 поединков: три в раннем предварительном карде (прелимы), четыре в предварительном и пять в главном.

Откроет вечер ММА бой Митча Рапосо и Андре Лимы. Начало — около 01.30 мск. Публикуем полностью информацию о карде UFC 302 ниже. Время начала — московское.

Прелимы

Предварительный кард

Основной кард

Боец ММА Ислам Махачев с чемпионским поясом UFC.
Ислам Махачев с чемпионским поясом UFC.
Фото кадр видео YouTube-канала UFC Eurasia

Ислам Махачев — Дастин Порье: данные бойцов и что стоит на кону

Действующий чемпион UFC в легком весе из России Ислам Махачев проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье (4-е место в рейтинге дивизиона). Главный поединок вечера UFC 302 пройдет в формате пяти раундов по пять минут.

Рост Махачева — 178 см, вес — 70 кг, размах рук — 179 см. На счету 32-летнего россиянина в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. Рекорд в UFC — 14-1.

Предыдущий поединок Махачев провел 21 октября 2023 года на турнире UFC 294. Тогда россиянин нокаутировал в первом раунде в бое-реванше австралийца Александра Волкановски. Экс-чемпион в полулегком весе до этого уступил дагестанцу в феврале — решением судей.

Ислам Махачев. Ислам Махачев, все этапы жизни: знакомство с Хабибом, слезы Абдулманапа, свадьба и пояс UFC

Рост Порье — 175 см, вес — 70 кг, размах рук — 183 см. У 35-летнего американца по прозвищу Бриллиант в смешанных единоборствах 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся. Рекорд в UFC — 22-7-0-1.

Три боя Дастин провел против Конора Макгрегора. Он потерпел поражение от ирландца в 2014-м, а потом дважды победил в 2021-м — нокаутом и после остановки боя из-за серьезной травмы соперника. Печально известный сломал ногу и до сих пор не вернулся в промоушен.

В последний раз Порье выходил в октагон на турнире UFC 299 9 марта 2024 года. Тогда Бриллиант нокаутировал во втором раунде француза Бенуа Сен-Дени.

Хабиб Нурмагомедов. Биография Хабиба Нурмагомедова: жизнь и спортивная карьера непобежденного чемпиона UFC

29 мая стало известно, что бывший чемпион UFC в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Махачева в бою с Порье. Сам Орел побеждал Дастина в своем предпоследнем бою в октябре 2019 года. Это была вторая защита Хабиба титула чемпиона в легком дивизионе, первая — против Макгрегора, а третья и заключительная — против Джастина Гейджи (также пишется как Гэтжи).

Боец UFC Шон Стрикленд.
Шон Стрикленд.
Фото Global Look Press

Шон Стрикленд — Паулу Коста: данные бойцов и статистика бойцов

Первый номер среднего веса UFC из США Шон Стрикленд проведет бой с седьмым номером дивизиона из Бразилии Паулу Костой в соглавном событии турнира UFC 302. Этот и другие поединки вечера ММА в США пройдут в формате трех раундов по пять минут каждый.

У 33-летнего Стрикленда в профессиональном ММА — 28 побед и шесть поражений. Рост Шона составляет 185 см, вес — 83 кг, размах рук — 193 см. Рекорд в UFC: 15-6. Его последний бой прошел 20 января 2024 года на турнире UFC 297. Тогда Стрикленд проиграл раздельным решением судей представителю ЮАР Дрикусу Дю Плесси.

В активе 33-летнего Косты в смешанных единоборствах — 13 побед и три поражения. Рост Паулу — 182 см, вес — 83 кг, размах рук — 183 см. Рекорд в UFC: 6-3. 17 февраля 2024 года на турнире UFC 298 единогласным решением судей он проиграл австралийцу Роберту Уиттакеру.

Боец UFC Роман Копылов.
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Сезар Алмейда — Роман Копылов: данные бойцов и статистика бойцов

В предварительном карде встретятся два средневеса — россиянин Роман Копылов и непобежденный бразилец Сезар Алмейда.

У 33-летнего Копылова в ММА — 12 побед и три поражения. Рост Романа — 183 см, вес — 84 кг, размах рук — 191 см. Рекорд в UFC: 12-3. Россиянин провел свой последний поединок на турнире UFC 298 17 февраля 2024 года. Тогда Копылов во втором раунде проиграл сабмишном американцу Энтони Эрнандесу.

На счету 36-летнего Алмейды в смешанных единоборствах — пять побед в пяти поединках. Рост Сезара — 185 см, вес — 83,9 кг, размах рук — 188 см. Рекорд в UFC: 1-0. В последний раз бразилец дрался 6 апреля 2024 года на турнире UFC Fight Night 240. Тогда Алмейда во втором раунде победил техническим нокаутом представителя США Дилана Будку.

Боец UFC Александр Романов.
Александр Романов.
Фото Global Look Press

Жаилтон Алмейда — Александр Романов: данные и статистика бойцов

13-й номер рейтинга тяжелого веса UFC, молдаванин Александр Романов проведет бой с седьмым номером дивизиона, бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

У 33-летнего Романова в смешанных единоборствах — 17 побед и два поражения. Рост Александра — 187 см, вес — 107 кг, размах рук — 191 см. Рекорд в UFC: 6-2. Его последнее появление в октагоне было 1 июля 2023 года на турнире UFC on ESPN 48. Тогда Романов единогласным решением судей победил представителя Болгарии Благоя Иванова.

На счету 32-летнего Алмейды в ММА — 20 побед и три поражения. Рост Жаилтона — 191 см, вес — 120 кг, размах рук — 201 см. Рекорд в UFC: 6-1. В последний раз бразилец дрался 9 марта 2024 года на турнире UFC 299. Тогда Алмейда во втором раунде потерпел поражение нокаутом от американца Кертиса Блэйдса.

Прогноз результата боя Ислам Махачев — Дастин Порье: мнение экспертов

Экс-боец UFC Алексей Олейник отдает небольшое преимущество Махачеву в предстоящем бое с Порье, а также отмечает работу руками у американца.

«Я бы дал 35 процентов, наверное, может, даже 40 процентов, на победу Порье, — приводит слова Олейника «РБ Спорт». — Все-таки Порье — профессиональный боец, который вырубал многих сильных ребят. Ручки крепенькие, их никто не отменял. Чуть преимущество есть у Махачева, но вот только на этом уровне «чуть».

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски считает, что Махачев финиширует Порье сабмишном.

«Дастин — отличный боец, у меня с ним хорошие отношения, но я буду реалистом: Ислам очень хорош, он номер один в рейтинге вне зависимости от категории, — сказал Волкановски на своем YouTube-канале. — Он очень расчетлив, а за его спиной отличная команда. Я думаю, что он будет осторожничать в стойке и искать возможность провести тейкдаун, тем более Порье — левша, и он будет более опасен, чем бойцы-правши. К тому же Ислам один раз был в нокауте в бою с левшой. Но Ислам будет к этому готов, он финиширует Порье, скорее всего сабмишном».

Дастин Порье. Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба

При этом экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков заявил, что нельзя недооценивать Порье в поединке с Махачевым.

«Порье — серьезный боец, который много кого победил, в том числе и Конора Макгрегора, — сказал Немков Metaratings. — У него были проигрыши, есть определенные проблемы в борьбе, где он пропускает удушающие, но его списывать со счетов нельзя и говорить, что это будет легкий бой для Ислама. Думаю, ему надо настраиваться на серьезный бой. Считаю, что выиграет Ислам, но недооценивать Порье нельзя. Когда Серега Павлович дрался с Томом Аспиналлом, все недооценивали англичанина и не верили, что он сможет ударить его и попасть, а он просто вышел и сделал это. Так же и тут надо быть готовым ко всему».

Тренер команды Хабиба Хавьер Мендес в интервью «СЭ» рассказал, что ожидает доминирование Махачева в каждом раунде поединка с Порье.

«Мне не нравится делать прогноз на финиш в конкретном раунде, но я делаю прогноз на то, что будет доминация. Мы будем доминировать в каждом раунде, — сказал американский специалист. — Если он встанет, мы опять переведем его. Если нужно будет драться в стойке, будем драться. Мы будем доминировать в каждом раунде, сейчас в наших руках лучшая версия Ислама Махачева. Я, Сейфула, Хабиб, тренер Магомед — мы все хорошо подготовили его, и 1 июня мы ждем доминацию».

Боец ММА Дастин Порье.
Дастин Порье.
Фото кадр видео YouTube-канала UFC Eurasia

Прогноз исхода боя Ислам Махачев — Дастин Порье: коэффициенты букмекеров

Махачев является явным фаворитом в поединке с Порье, по мнению букмекеров. Коэффициент на победу Ислама — 1.14. Ничья идет за 68.0. Поставить на успех американца можно с коэффициентом 6.10.

Сделать ставку на то, что поединок Порье с Махачевым продлится все пять раундов, можно за 4.85. Коэффициент на исход «бой завершится нокаутом» — 3.05.

Поставить на завершение поединка между Махачевым и Порье в 1-2 раунде можно с коэффициентом 1.80. Завершение боя в 3-5 раундах идет за 2.55.

Ислам Махачев и&nbsp;Дастин Порье. Жаркий стердаун Махачева и Порье. Дагестанцу не понравилось слово motherfucker, чуть не дал Дастину пощечину

Где смотреть трансляцию боев UFC 302 в прямом эфире

Смотреть бесплатно трансляцию боев UFC 302 можно будет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 05.00 по московскому времени. По платной подписке поединки турнира в США также покажут на телеканале «Матч Боец» c 01.30 мск.

Весь вечер смешанных единоборств будет транслироваться по подписке для всех пользователей онлайн-сервиса UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302 с самыми интересными событиями боев Махачев — Порье, Стрикленд — Коста и других поединков.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Дана Уайт
Дастин Порье
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Махачев и Порье устроили перепалку во время битвы взглядов перед UFC 302
Бывший игрок «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Гордон погиб в автокатастрофе
В Минобороны РФ сообщили о возвращении 75 российских военных из плена
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военными
Возбуждено новое уголовное дело после теракта в «Крокусе»
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Дастин Порье: дата и материалы о бое за титул чемпиона UFC
Копылов заявил, что Вахитову нужно еще немного подтянуть борьбу
Махачев допущен UFC до боя с Порье: «Никаких проблем со здоровьем не выявлено»
«В России вы ищете помощи у родителей. В Америке мы ищем помощи у наших жен». Интервью с первым тренером Порье
Махачев и Порье за день до боя UFC 302: оба уложились в вес. Что они устроят на финальной дуэли взглядов? Онлайн-трансляция
Туменов: «Махачев досрочно победит Порье»
Ислам Махачев и Дастин Порье показали одинаковый вес перед поединком на турнире UFC 302
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В России вы ищете помощи у родителей. В Америке мы ищем помощи у наших жен». Интервью с первым тренером Порье

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости