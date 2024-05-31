Мощный турнир: Махачев против обидчика Конора, Хабиб в роли секунданта.

Дата и место проведения UFC 302: когда и где пройдет турнир

Турнир UFC 302 пройдет в ночь с 1 на 2 июня в городе Ньюарк (США, штат Нью-Джерси) на арене спортивного комплекса «Пруденшал-центр». Вечер смешанных единоборств промоушена Даны Уайта начнется в 1.00 по московскому времени.

Время начала и расписание боев UFC 302: прелимы, предварительный и главный кард

На турнире UFC 302 запланировано 12 поединков: три в раннем предварительном карде (прелимы), четыре в предварительном и пять в главном.

Откроет вечер ММА бой Митча Рапосо и Андре Лимы. Начало — около 01.30 мск. Публикуем полностью информацию о карде UFC 302 ниже. Время начала — московское.

Прелимы

Предварительный кард

Основной кард

Ислам Махачев с чемпионским поясом UFC. Фото кадр видео YouTube-канала UFC Eurasia

Ислам Махачев — Дастин Порье: данные бойцов и что стоит на кону

Действующий чемпион UFC в легком весе из России Ислам Махачев проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье (4-е место в рейтинге дивизиона). Главный поединок вечера UFC 302 пройдет в формате пяти раундов по пять минут.

Рост Махачева — 178 см, вес — 70 кг, размах рук — 179 см. На счету 32-летнего россиянина в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. Рекорд в UFC — 14-1.

Предыдущий поединок Махачев провел 21 октября 2023 года на турнире UFC 294. Тогда россиянин нокаутировал в первом раунде в бое-реванше австралийца Александра Волкановски. Экс-чемпион в полулегком весе до этого уступил дагестанцу в феврале — решением судей.

Рост Порье — 175 см, вес — 70 кг, размах рук — 183 см. У 35-летнего американца по прозвищу Бриллиант в смешанных единоборствах 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся. Рекорд в UFC — 22-7-0-1.

Три боя Дастин провел против Конора Макгрегора. Он потерпел поражение от ирландца в 2014-м, а потом дважды победил в 2021-м — нокаутом и после остановки боя из-за серьезной травмы соперника. Печально известный сломал ногу и до сих пор не вернулся в промоушен.

В последний раз Порье выходил в октагон на турнире UFC 299 9 марта 2024 года. Тогда Бриллиант нокаутировал во втором раунде француза Бенуа Сен-Дени.

29 мая стало известно, что бывший чемпион UFC в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Махачева в бою с Порье. Сам Орел побеждал Дастина в своем предпоследнем бою в октябре 2019 года. Это была вторая защита Хабиба титула чемпиона в легком дивизионе, первая — против Макгрегора, а третья и заключительная — против Джастина Гейджи (также пишется как Гэтжи).

Шон Стрикленд. Фото Global Look Press

Шон Стрикленд — Паулу Коста: данные бойцов и статистика бойцов

Первый номер среднего веса UFC из США Шон Стрикленд проведет бой с седьмым номером дивизиона из Бразилии Паулу Костой в соглавном событии турнира UFC 302. Этот и другие поединки вечера ММА в США пройдут в формате трех раундов по пять минут каждый.

У 33-летнего Стрикленда в профессиональном ММА — 28 побед и шесть поражений. Рост Шона составляет 185 см, вес — 83 кг, размах рук — 193 см. Рекорд в UFC: 15-6. Его последний бой прошел 20 января 2024 года на турнире UFC 297. Тогда Стрикленд проиграл раздельным решением судей представителю ЮАР Дрикусу Дю Плесси.

В активе 33-летнего Косты в смешанных единоборствах — 13 побед и три поражения. Рост Паулу — 182 см, вес — 83 кг, размах рук — 183 см. Рекорд в UFC: 6-3. 17 февраля 2024 года на турнире UFC 298 единогласным решением судей он проиграл австралийцу Роберту Уиттакеру.

Роман Копылов. Фото Global Look Press

Сезар Алмейда — Роман Копылов: данные бойцов и статистика бойцов

В предварительном карде встретятся два средневеса — россиянин Роман Копылов и непобежденный бразилец Сезар Алмейда.

У 33-летнего Копылова в ММА — 12 побед и три поражения. Рост Романа — 183 см, вес — 84 кг, размах рук — 191 см. Рекорд в UFC: 12-3. Россиянин провел свой последний поединок на турнире UFC 298 17 февраля 2024 года. Тогда Копылов во втором раунде проиграл сабмишном американцу Энтони Эрнандесу.

На счету 36-летнего Алмейды в смешанных единоборствах — пять побед в пяти поединках. Рост Сезара — 185 см, вес — 83,9 кг, размах рук — 188 см. Рекорд в UFC: 1-0. В последний раз бразилец дрался 6 апреля 2024 года на турнире UFC Fight Night 240. Тогда Алмейда во втором раунде победил техническим нокаутом представителя США Дилана Будку.

Александр Романов. Фото Global Look Press

Жаилтон Алмейда — Александр Романов: данные и статистика бойцов

13-й номер рейтинга тяжелого веса UFC, молдаванин Александр Романов проведет бой с седьмым номером дивизиона, бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

У 33-летнего Романова в смешанных единоборствах — 17 побед и два поражения. Рост Александра — 187 см, вес — 107 кг, размах рук — 191 см. Рекорд в UFC: 6-2. Его последнее появление в октагоне было 1 июля 2023 года на турнире UFC on ESPN 48. Тогда Романов единогласным решением судей победил представителя Болгарии Благоя Иванова.

На счету 32-летнего Алмейды в ММА — 20 побед и три поражения. Рост Жаилтона — 191 см, вес — 120 кг, размах рук — 201 см. Рекорд в UFC: 6-1. В последний раз бразилец дрался 9 марта 2024 года на турнире UFC 299. Тогда Алмейда во втором раунде потерпел поражение нокаутом от американца Кертиса Блэйдса.

Прогноз результата боя Ислам Махачев — Дастин Порье: мнение экспертов

Экс-боец UFC Алексей Олейник отдает небольшое преимущество Махачеву в предстоящем бое с Порье, а также отмечает работу руками у американца.

«Я бы дал 35 процентов, наверное, может, даже 40 процентов, на победу Порье, — приводит слова Олейника «РБ Спорт». — Все-таки Порье — профессиональный боец, который вырубал многих сильных ребят. Ручки крепенькие, их никто не отменял. Чуть преимущество есть у Махачева, но вот только на этом уровне «чуть».

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски считает, что Махачев финиширует Порье сабмишном.

«Дастин — отличный боец, у меня с ним хорошие отношения, но я буду реалистом: Ислам очень хорош, он номер один в рейтинге вне зависимости от категории, — сказал Волкановски на своем YouTube-канале. — Он очень расчетлив, а за его спиной отличная команда. Я думаю, что он будет осторожничать в стойке и искать возможность провести тейкдаун, тем более Порье — левша, и он будет более опасен, чем бойцы-правши. К тому же Ислам один раз был в нокауте в бою с левшой. Но Ислам будет к этому готов, он финиширует Порье, скорее всего сабмишном».

При этом экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков заявил, что нельзя недооценивать Порье в поединке с Махачевым.

«Порье — серьезный боец, который много кого победил, в том числе и Конора Макгрегора, — сказал Немков Metaratings. — У него были проигрыши, есть определенные проблемы в борьбе, где он пропускает удушающие, но его списывать со счетов нельзя и говорить, что это будет легкий бой для Ислама. Думаю, ему надо настраиваться на серьезный бой. Считаю, что выиграет Ислам, но недооценивать Порье нельзя. Когда Серега Павлович дрался с Томом Аспиналлом, все недооценивали англичанина и не верили, что он сможет ударить его и попасть, а он просто вышел и сделал это. Так же и тут надо быть готовым ко всему».

Тренер команды Хабиба Хавьер Мендес в интервью «СЭ» рассказал, что ожидает доминирование Махачева в каждом раунде поединка с Порье.

«Мне не нравится делать прогноз на финиш в конкретном раунде, но я делаю прогноз на то, что будет доминация. Мы будем доминировать в каждом раунде, — сказал американский специалист. — Если он встанет, мы опять переведем его. Если нужно будет драться в стойке, будем драться. Мы будем доминировать в каждом раунде, сейчас в наших руках лучшая версия Ислама Махачева. Я, Сейфула, Хабиб, тренер Магомед — мы все хорошо подготовили его, и 1 июня мы ждем доминацию».

Дастин Порье. Фото кадр видео YouTube-канала UFC Eurasia

Прогноз исхода боя Ислам Махачев — Дастин Порье: коэффициенты букмекеров

Махачев является явным фаворитом в поединке с Порье, по мнению букмекеров. Коэффициент на победу Ислама — 1.14. Ничья идет за 68.0. Поставить на успех американца можно с коэффициентом 6.10.

Сделать ставку на то, что поединок Порье с Махачевым продлится все пять раундов, можно за 4.85. Коэффициент на исход «бой завершится нокаутом» — 3.05.

Поставить на завершение поединка между Махачевым и Порье в 1-2 раунде можно с коэффициентом 1.80. Завершение боя в 3-5 раундах идет за 2.55.

Где смотреть трансляцию боев UFC 302 в прямом эфире

Смотреть бесплатно трансляцию боев UFC 302 можно будет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 05.00 по московскому времени. По платной подписке поединки турнира в США также покажут на телеканале «Матч Боец» c 01.30 мск.

Весь вечер смешанных единоборств будет транслироваться по подписке для всех пользователей онлайн-сервиса UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302 с самыми интересными событиями боев Махачев — Порье, Стрикленд — Коста и других поединков.

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