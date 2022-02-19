ЦСКА вылетел в Турцию, где проведет заключительный этап подготовки ко второй части сезона

ЦСКА вылетел из Испанию в Турцию, где проведет заключительный этап подготовки ко второй части сезона, сообщает пресс-служба московского клуба.

20 февраля армейцы проведут товарищеский матч с «Рубином». Начало — 15:00 (мск).

Тренировочные сборы красно-синих завершатся 24 февраля.

26 февраля ЦСКА сыграет со «Спартаком» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.