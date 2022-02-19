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ЦСКА вылетел в Турцию, где проведет заключительный этап подготовки ко второй части сезона

ЦСКА вылетел в Турцию, где проведет заключительный этап подготовки ко второй части сезона
Карен Саркисян
Корреспондент

ЦСКА вылетел из Испанию в Турцию, где проведет заключительный этап подготовки ко второй части сезона, сообщает пресс-служба московского клуба.

20 февраля армейцы проведут товарищеский матч с «Рубином». Начало — 15:00 (мск).

Тренировочные сборы красно-синих завершатся 24 февраля.

26 февраля ЦСКА сыграет со «Спартаком» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://twitter.com/pfc_cska/status/1495047056343318530

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

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Лидс
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П2

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1.90

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19%

1.92

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15%

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29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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