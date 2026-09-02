Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Мостовой — о судьях в РПЛ: «Если вы не хотите совершать по 5-6 ошибок, посадите Мостового, который играл»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о судействе в текущем сезоне РПЛ.

— Многие обсуждали судейские решения в матче «Зенита», но еще были спорные моменты в матче «Краснодара». Удивляет ли вас такое количество ошибок?

— Можно я еще добавлю? Меня возмутила игра «Родины» с «Балтикой», где при счете 1:0 в ворота балтийцев не поставили пенальти. Даже никто слова не сказал в перерыве. Не говоря уже об обсуждениях после игры. Человек так же ставит корпус, защитник вообще упал в подкате.

Это уже вызывает смех. В том году одним из первых меня пригласили в дом ВАР. Я даже не знал, что у нас такой есть. Мне все стало понятно, когда я там посидел. Конечно, судейская работа очень тяжелая. Но с введением системы ВАР ошибок стало намного больше. Основная проблема здесь — человеческий фактор. Ведь многие судьи не играли в футбол, поэтому им тяжело трактовать те или иные эпизоды. Опять ошибки в матчах с «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком».

Если вы не хотите совершать по 5-6 ошибок, посадите Мостового, который играл. И у вас исчезнут вопросы. Да, будут моменты, как с пенальти в ворота «Факела». Там была хитрость. Она должна быть. Но судьи этого не знают, потому что не играли. Кто ногу поставил, кто руку. Все эти микроэлементы тяжело определить. Просто нужно разбираться, как и в любой профессии. Мы же не лезем в фигурное катание. А в футбол все лезут.

Главные тренеры &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Зенита&raquo;&nbsp;&mdash; Хуан Карлос Карседо и&nbsp;Сергей Семак.Судейство в РПЛ стало лучше — если верить статистике

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
РПЛ
Читайте также
В баскетболе сняли санкции с игроков и судей, но не с команд. Как это вообще возможно?
Мохаммади опять сотворил чудо-ассист с помощью сальто, «Волге» помогла отставка тренера. Что происходит в Первой лиге после 9-го тура
В Иране заявили об ответе на удар США по свадебной церемонии
Джокович проиграл 49-й ракетке мира в первом круге US Open-2026
Медведев пригрозил ударами по немецким производствам вооружений для Киева
Ушаков опроверг информацию об отказе Путина встречаться с главой ЦРУ
Популярное видео
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Динамо» — «Спартак» и все матчи
Источник: «Зенит» предложил полузащитнику «Монако» Головину контракт по схеме «4+1»
Источник: нападающий «Локомотива» Комличенко вернется в заявку команды к матчу с «Балтикой»
Нападающий Кокшаров перешел в «Факел» из «Краснодара» на правах аренды
«Динамо» не жалеет, что не продало Тюкавина «Зениту» за 30 миллионов евро
«Краснодар» продлил контракт с Жубалом до 2028 года
Источник: «Динамо» может вернуть Захаряна после отмены трансферов Платы и Матеуса Мартинса
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нападающий Кокшаров перешел в «Факел» из «Краснодара» на правах аренды

Источник: нападающий «Локомотива» Комличенко вернется в заявку команды к матчу с «Балтикой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости