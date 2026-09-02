Мостовой — о судьях в РПЛ: «Если вы не хотите совершать по 5-6 ошибок, посадите Мостового, который играл»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о судействе в текущем сезоне РПЛ.

— Многие обсуждали судейские решения в матче «Зенита», но еще были спорные моменты в матче «Краснодара». Удивляет ли вас такое количество ошибок?

— Можно я еще добавлю? Меня возмутила игра «Родины» с «Балтикой», где при счете 1:0 в ворота балтийцев не поставили пенальти. Даже никто слова не сказал в перерыве. Не говоря уже об обсуждениях после игры. Человек так же ставит корпус, защитник вообще упал в подкате.

Это уже вызывает смех. В том году одним из первых меня пригласили в дом ВАР. Я даже не знал, что у нас такой есть. Мне все стало понятно, когда я там посидел. Конечно, судейская работа очень тяжелая. Но с введением системы ВАР ошибок стало намного больше. Основная проблема здесь — человеческий фактор. Ведь многие судьи не играли в футбол, поэтому им тяжело трактовать те или иные эпизоды. Опять ошибки в матчах с «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком».

Если вы не хотите совершать по 5-6 ошибок, посадите Мостового, который играл. И у вас исчезнут вопросы. Да, будут моменты, как с пенальти в ворота «Факела». Там была хитрость. Она должна быть. Но судьи этого не знают, потому что не играли. Кто ногу поставил, кто руку. Все эти микроэлементы тяжело определить. Просто нужно разбираться, как и в любой профессии. Мы же не лезем в фигурное катание. А в футбол все лезут.