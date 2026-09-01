«Ростов» наказал ЦСКА за ошибки Бориско и Пономарчука. Южане идут в Кубке без потерь и пропущенных мячей

Желто-синие справились вторым составом.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

01 сентября, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В шестом туре РПЛ у ЦСКА закончилась удивительная серия, которая состояла из семи подряд московских матчей на старте сезона. Самое необычное, что ее вообще не должно было существовать — встречу с «Ростовом» 8 августа (0:0) изначально планировали провести на выезде, но в южном городе случился ураган, частично разрушивший инфраструктуру стадиона, из-за чего пришлось переносить игру в столицу.

И вот теперь, в первый день осени, они столкнулись-таки в Ростове. Только не в чемпионате, а в FONBET Кубке России. Команда Джонатана Альбы подходила к матчу лидером группы со стопроцентным результатом благодаря сухим победам над «Акроном» (4:0) и «Локомотивом» (1:0). ЦСКА в битвах с теми же соперниками набрал всего два очка и занимал третью строчку.

Дмитрий Игдисамов выставил состав, близкий к оптимальному, но все же с небольшой ротацией в лице Максима Бориско, Джамалутдина Абдулкадырова, Артема Бандикяна и Матвея Лукина, которые получают минимум практики в РПЛ. Из-за травмы на выезд не поехал Матвей Кисляк. Ростовчане же вышли в откровенно резервном сочетании. Из стабильных футболистов основной обоймы с первых минут на поле появились лишь Виктор Мелехин и Игор Ногейра.

То есть ЦСКА решился на эксперименты только в защите, а Альба, наоборот, исключительно в обороне сохранил костяк. Абсолютно понятная экспозиция в контексте турнирных раскладов, вынуждавшая Игдисамова играть строго на победу. В принципе, ход событий эти амбиции скорее подтверждал. Армейцы после короткой борьбы за инициативу стали контролировать происходящее — больше владели мячом, чаще входили в чужую штрафную, причем массово, и били.

На седьмой минуте матч не смог продолжать Милан Гайич — серб захромал после своего же удара по воротам, а через несколько мгновений вовсе перестал наступать на правую ногу. Любая травма вызывает тоску и досаду, но, учитывая отсутствие профильных альтернатив, нынешнему ЦСКА потеря правого защитника грозит серьезными кадровыми проблемами. Остается верить, что повреждение не слишком серьезное.

Гайича заменил Энрике Кармо. Именно бразилец впоследствии стал источником самой ощутимой опасности воротам «Ростова». В первом тайме он трижды нашел неплохие возможности пробить, а в двух случаях заметно напряг Голикова, который никогда раньше не выступал за команду уровня РПЛ. Дебютант с перспективными выстрелами Кармо справился и в целом не давал поводов в себе усомниться.

Несмотря на чувствительное преимущество ЦСКА, нельзя сказать, что хозяева просто отбивались и ничего более. Да, в первой половине «Ростов» кратно уступил сопернику практически по всем созидательным показателям, но фрагментарно обеспечивал Бориско работой. Егор Голенков на 16-й минуте даже выходил один на один с голкипером — Максим оппонента спокойно нейтрализовал.

В глобальном смысле матч развивался размеренно и без особых всплесков. На железный гол к перерыву никто не наиграл, пусть гости к нему явно и были поближе.

Второй тайм запустился двойной заменой: Умар Сако и Максим Радченко вместо Ногейры и Мелехина. Вероятно, перестановки плановые и от картины игры не зависели — Альба снял единственных находившихся на поле футболистов, которые сражались с «Краснодаром» три дня назад.

Фото ФК «Ростов»

После перерыва ЦСКА устроил настоящую осаду, а «Ростов» полностью закрылся на своей половине и занимался по большей части выносами, которые лишь изредка получались адресными, что приводило к зачаткам атак. На 58-й минуте Альба осознал, что дела складываются неважно, поэтому сделал еще одну двойную замену, выпустив Максима Мухина и Ивана Комарова, убрав Дениса Титова и Карима Мадрахимова.

К середине тайма положение стало потихоньку выравниваться. Ростовчане отодвинули игру от собственной штрафной и кололи гостей множественными стандартами. Неудивительно, что особенно активным на бровке в тот момент был Виталий Кафанов. На 66-й минуте Игдисамов совершил уже вторую вынужденную замену — у Кирилла Глебова сильно свело ноги, пришлось поднимать со скамейки Матию Поповича.

ЦСКА сбился на длинные забросы, но уставший Лусиано Гонду перестал успешно за них цепляться, а хозяева, наоборот, окончательно переломили ситуацию, отыскав пути к созданию шансов забить. На 75-й минуте они провернули довольно простую атаку, в результате которой Имран Азнауров раскачал Данила Кругового и пробил с угла штрафной — Бориско ошибся и пропустил под руками мяч, залетевший в сетку от штанги.

Игдисамов отреагировал незамедлительно сразу тремя перестановками: выпустил 19-летнего Артема Пономарчука, 20-летнего Александра Вакулича и сравнительно опытного Тамерлана Мусаева вместо Гонду, Бандикяна и Матеуса Алвеса. Альба параллельно сменил Егора Голенкова на Тимура Сулейманова. Корректировки не повлияли общую картину, «Ростов» продолжил давить — Сулейманов даже быстро забил, но гол отменили из-за офсайда.

А вот прекрасную контратаку с таким же завершением Данилы Прохина на 85-й минуте было уже не отменить. Определяющей снова стала ошибка игрока армейцев — молодой Пономарчук не разобрался в центральном круге и отпустил соперников в забег за вторым мячом. У ЦСКА банально не оставалось времени, чтобы спастись. Кубковый «Ростов» опять не пропустил и набрал три очка, хотя вышел, по сути, резервом против гранда. Пока лучшая команда турнира, никаких сомнений.