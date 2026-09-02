Силкин поддержал «Динамо» после срыва трансферов Платы и Мартинса

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос «СЭ» о срыве трансферов полузащитников Гонсало Платы из «Фламенго» и Матеуса Мартинса из «Ботафого».

— Углубленное медицинское обследование — это важнейший этап перед трансфером, и если человек его не проходит, то почему клуб должен все равно его брать и выплачивать огромные деньги бразильцам? В компетенциях динамовского медицинского штаба у меня сомнений нет, так что тут чисто проблема со здоровьем игроков.

Просто тут еще сразу два трансфера одновременно сорвались, что бывает не так часто, поэтому такой ажиотаж. А так это совершенно нормальная история. Все правильно динамовцы сделали, — сказал Силкин «СЭ».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Платы в 9 миллионов евро. Стоимость 23-летнего Мартинса оценивается в 6 миллионов.