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Силкин поддержал «Динамо» после срыва трансферов Платы и Мартинса

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос «СЭ» о срыве трансферов полузащитников Гонсало Платы из «Фламенго» и Матеуса Мартинса из «Ботафого».

— Углубленное медицинское обследование — это важнейший этап перед трансфером, и если человек его не проходит, то почему клуб должен все равно его брать и выплачивать огромные деньги бразильцам? В компетенциях динамовского медицинского штаба у меня сомнений нет, так что тут чисто проблема со здоровьем игроков.

Просто тут еще сразу два трансфера одновременно сорвались, что бывает не так часто, поэтому такой ажиотаж. А так это совершенно нормальная история. Все правильно динамовцы сделали, — сказал Силкин «СЭ».

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Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Платы в 9 миллионов евро. Стоимость 23-летнего Мартинса оценивается в 6 миллионов.

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Гонсало Плата
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
Матеус Мартинс
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Источник: «Зенит» предложил полузащитнику «Монако» Головину контракт по схеме «4+1»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
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Рубин

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