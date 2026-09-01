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Экс-капитан «Зенита» Радимов ответил тренеру «Балтики» Нагайцеву на слова о фриках: «Иногда стоит посмотреть вокруг»

«Иногда стоит посмотреть вокруг». Радимов ответил тренеру «Балтики» Нагайцеву на слова о фриках

Максим Клементьев
Владислав Радимов (справа) и Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«У меня титулов в тренерской карьере столько же, сколько у твоего хозяина».

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев и Владислав Радимов устроили публичную перепалку. Она случилась из-за слов 53-летнего специалиста, который назвал экс-капитана «Зенита» фриком после критики в адрес Андрея Талалаева, возглавляющего калининградскую команду.

Вступился за главного

История началась по окончании матча 5-го тура РПЛ «Балтика» — «Рубин» (1:1). В той встрече Талалаев после отмененного гола нападающего Чинонсо Оффора повернулся в сторону трибун и продемонстрировал жест, сопроводив его нецензурной лексикой. Затем Андрея Викторовича отстранили на четыре игры РПЛ и оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Радимов раскритиковал действия главного тренера калининградцев.

«Это вредит самому Талалаеву. Не скажу, что он хороший... Неплохой, нормальный тренер, который мог бы себя попробовать в команде высшего уровня. Руководство топ-клуба увидит такое [поведение] и скажет: «Вы что, с ума сошли? Вы сначала его успокойте», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

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Затем Нагайцева попросили прокомментировать слова экс-капитана «Зенита» и других экспертов в студии.

«Это фрики. Они хайпуют на этой теме. Они вообще не знают, из-за чего, как и почему. Легче всего что-то сказать и хайп получить. Особенно забавно слышать это от людей, которые в тренерской карьере ничего не достигли — это Радимов, Мостовой и так далее. Мне смешно, когда они комментируют работу какого-то тренера. Когда в интернете я вижу фамилии Радимова и Мостового — сразу закрываю страницу, ничего не смотрю даже. Они фрики!» — заявил Нагайцев «РБ Спорт».

Ответ от Владислава Николаевича не заставил себя долго ждать.

«Это Нагайцев рассуждает о фриках? Интересно. Я бы на его месте сначала внимательнее посмотрел на то, что происходит у него под носом. А уже потом раздавал характеристики другим. Потому что иногда, прежде чем искать фриков, стоит просто посмотреть вокруг. Там, мне кажется, материала для размышлений достаточно», — сообщил он «РБ Спорт».

На этом Радимов не остановился и опубликовал длинное обращение в своем Telegram-канале, назвав Талалаева «хозяином» Нагайцева.

«Юра, вам уже руководство через прессу напрямую дает понять, что ваше поведение неприемлемо. И ладно еще Талалаев, он главный тренер, но ты-то куда вылезаешь в медиа со своими высказываниями? Касаемо того, кто и чего добился в тренерской работе. Напомню, что у меня титулов в тренерской карьере столько же, сколько у твоего хозяина», — добавил экс-игрок сборной России.

Юрий Нагайцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что было 22 года назад?

Еще в апреле Радимов в прямом эфире поссорился с Талалаевым. Перепалка произошла по ходу матча 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2), который 53-летний специалист пропускал из-за дисквалификации и реабилитации после операции.

Все случилось буквально на ровном месте — Владислав Николаевич по ходу беседы назвал Андрея Викторовича «Андрюшей», что сильно не понравилось последнему.

«Панибратство оставь себе, Владюш. Давай обращаться по законам эфира», — резко ответил тренер «Балтики».

Эксперт удивился претензии и уточнил, какое у Талалаева отчество. Тот сказал, что имени для обращения будет достаточно. Далее состоялся следующий диалог:

Радимов: «А я как сказал?»

Талалаев: «Ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире просто — и все».

Радимов: «У меня вопросов к тебе нет больше».

Талалаев: «Отлично, у меня к тебе вообще никогда не было. Последние 22 года уже нет».

Андрей Талалаев, Андрей Аршавин и&nbsp;Владислав Радимов.«Следи за языком». Талалаев и Радимов поссорились в прямом эфире — во время матча «Краснодара» и «Балтики»

Многим стало любопытно, почему Андрей Викторович напомнил именно про 22 года. Сложилось впечатление, что в 2004-м между ними произошел какой-то конфликт. Радимов публично отверг такие предположения.

«Я пытался вспомнить, что же тогда было. Я играл на Евро в Португалии, обыграл «Спартак» с Талалаевым, который был там переводчиком. Кстати, по-моему, мы сделали это дважды. А, ну и с Булановой я встретился первый раз! Может быть, это его колеблет. Это три варианта, которые пришли мне на ум. Возможно, он либо был неравнодушен к Булановой, либо хотел вместо меня попасть в заявку в Португалию. Может, еще что-то было, но я не знаю», — говорил он «СЭ».

Затем перепалку публично прокомментировал Талалаев. Но и он не раскрыл причин.

«Не буду обсуждать людей, которые комментируют слова. Мне неинтересны слова трусов, подлецов и непрофессионалов в тренерстве», — заявил специалист «СЭ».

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Андрей Талалаев
Владислав Радимов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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Эгаш Касинтура

Ахмат

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