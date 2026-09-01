«Иногда стоит посмотреть вокруг». Радимов ответил тренеру «Балтики» Нагайцеву на слова о фриках
Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев и Владислав Радимов устроили публичную перепалку. Она случилась из-за слов 53-летнего специалиста, который назвал экс-капитана «Зенита» фриком после критики в адрес Андрея Талалаева, возглавляющего калининградскую команду.
Вступился за главного
История началась по окончании матча 5-го тура РПЛ «Балтика» — «Рубин» (1:1). В той встрече Талалаев после отмененного гола нападающего Чинонсо Оффора повернулся в сторону трибун и продемонстрировал жест, сопроводив его нецензурной лексикой. Затем Андрея Викторовича отстранили на четыре игры РПЛ и оштрафовали на 400 тысяч рублей.
Радимов раскритиковал действия главного тренера калининградцев.
«Это вредит самому Талалаеву. Не скажу, что он хороший... Неплохой, нормальный тренер, который мог бы себя попробовать в команде высшего уровня. Руководство топ-клуба увидит такое [поведение] и скажет: «Вы что, с ума сошли? Вы сначала его успокойте», — сказал он в эфире «Матч ТВ».
Затем Нагайцева попросили прокомментировать слова экс-капитана «Зенита» и других экспертов в студии.
«Это фрики. Они хайпуют на этой теме. Они вообще не знают, из-за чего, как и почему. Легче всего что-то сказать и хайп получить. Особенно забавно слышать это от людей, которые в тренерской карьере ничего не достигли — это Радимов, Мостовой и так далее. Мне смешно, когда они комментируют работу какого-то тренера. Когда в интернете я вижу фамилии Радимова и Мостового — сразу закрываю страницу, ничего не смотрю даже. Они фрики!» — заявил Нагайцев «РБ Спорт».
Ответ от Владислава Николаевича не заставил себя долго ждать.
«Это Нагайцев рассуждает о фриках? Интересно. Я бы на его месте сначала внимательнее посмотрел на то, что происходит у него под носом. А уже потом раздавал характеристики другим. Потому что иногда, прежде чем искать фриков, стоит просто посмотреть вокруг. Там, мне кажется, материала для размышлений достаточно», — сообщил он «РБ Спорт».
На этом Радимов не остановился и опубликовал длинное обращение в своем Telegram-канале, назвав Талалаева «хозяином» Нагайцева.
«Юра, вам уже руководство через прессу напрямую дает понять, что ваше поведение неприемлемо. И ладно еще Талалаев, он главный тренер, но ты-то куда вылезаешь в медиа со своими высказываниями? Касаемо того, кто и чего добился в тренерской работе. Напомню, что у меня титулов в тренерской карьере столько же, сколько у твоего хозяина», — добавил экс-игрок сборной России.
Что было 22 года назад?
Еще в апреле Радимов в прямом эфире поссорился с Талалаевым. Перепалка произошла по ходу матча 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2), который 53-летний специалист пропускал из-за дисквалификации и реабилитации после операции.
Все случилось буквально на ровном месте — Владислав Николаевич по ходу беседы назвал Андрея Викторовича «Андрюшей», что сильно не понравилось последнему.
«Панибратство оставь себе, Владюш. Давай обращаться по законам эфира», — резко ответил тренер «Балтики».
Эксперт удивился претензии и уточнил, какое у Талалаева отчество. Тот сказал, что имени для обращения будет достаточно. Далее состоялся следующий диалог:
Радимов: «А я как сказал?»
Талалаев: «Ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире просто — и все».
Радимов: «У меня вопросов к тебе нет больше».
Талалаев: «Отлично, у меня к тебе вообще никогда не было. Последние 22 года уже нет».
Многим стало любопытно, почему Андрей Викторович напомнил именно про 22 года. Сложилось впечатление, что в 2004-м между ними произошел какой-то конфликт. Радимов публично отверг такие предположения.
«Я пытался вспомнить, что же тогда было. Я играл на Евро в Португалии, обыграл «Спартак» с Талалаевым, который был там переводчиком. Кстати, по-моему, мы сделали это дважды. А, ну и с Булановой я встретился первый раз! Может быть, это его колеблет. Это три варианта, которые пришли мне на ум. Возможно, он либо был неравнодушен к Булановой, либо хотел вместо меня попасть в заявку в Португалию. Может, еще что-то было, но я не знаю», — говорил он «СЭ».
Затем перепалку публично прокомментировал Талалаев. Но и он не раскрыл причин.
«Не буду обсуждать людей, которые комментируют слова. Мне неинтересны слова трусов, подлецов и непрофессионалов в тренерстве», — заявил специалист «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0