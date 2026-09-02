Нападающий Кокшаров перешел в «Факел» из «Краснодара» на правах аренды

«Факел» подписал форварда «Краснодара» Александра Кокшарова на правах аренды, сообщила пресс-служба воронежского клуба.

Арендное соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Кокшаров — воспитанник «Краснодара». Он выступал за основную команду «быков» с лета 2024 года, а также играл за «Нижний Новгород» на правах аренды в первой половине 2025-го.

Нападающий провел за основную команду «Краснодара» 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.