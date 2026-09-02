«Динамо» не жалеет, что не продало Тюкавина «Зениту» за 30 миллионов евро

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, есть ли у клуба сожаления по поводу не продажи нападающего Константина Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро.

«Этот вопрос был закрыт сразу. Прям день в день. Конечно, никакого сожаления нет», — сказал Пивоваров «СЭ».

В этом сезоне Тюкавин провел 5 матчей в РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

После 6 туров «Динамо» с 10 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.