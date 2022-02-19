ЦСКА сыграет с «Текстильщиком» в рамках сбора в Турции

ЦСКА проведет товарищеский матч с «Текстильщиком» в рамках сбора в Турции

ЦСКА проведет товарищеский матч с «Текстильщиком» в рамках тренировочного сбора в Турции, сообщает пресс-служба московского клуба.

Встреча состоится 21 февраля и пройдет в закрытом режиме. Игра начнется в 15.00 московскому времени.

Сегодня, 19 февраля, армейцы вылетели из Испанию в Турцию, где проведут заключительный этап подготовки ко второй части сезона. Завтра красно-синие проведут товарищеский матч с «Рубином». Начало — 15:00 (мск).

Тренировочные сборы ЦСКА завершатся 24 февраля.