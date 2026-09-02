Источник: нападающий «Локомотива» Комличенко вернется в заявку команды к матчу с «Балтикой»

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко, который из-за травмы не играл с весны, вернется в заявку команды к матчу с «Балтикой» в 7-м туре РПЛ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщал, что 30-летний футболист приступил к тренировкам в общей группе.

Комличенко получил повреждение 1 мая в игре против московского «Динамо» (1:1) в 28-м туре РПЛ-2025/26. Ему диагностировали повреждение наружной боковой связки колена, после чего футболист был прооперирован.

«Локомотив» с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники сыграют с «Балтикой» на выезде в 7-м туре чемпионата России 6 сентября.