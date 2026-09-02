«Краснодар» продлил контракт с Жубалом до 2028 года

Защитник «Краснодара» Жубал подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба «быков».

Новое соглашение с 33-летним бразильцем рассчитано до 30 июня 2028 года. Предыдущий контракт истекал в конце сезона-2026/27.

Жубал на правах свободного агента перешел в «Краснодар» из «Осера» летом 2025 года. С того момента он провел за команду 26 матчей и забил 6 голов. Защитник отметился победными голами в двух последних матчах «Краснодара» в РПЛ против «Ростова» (1:0) и махачкалинского «Динамо» (1:0).

После 6 туров «Краснодар» с 18 очками единолично лидирует в турнирной таблице РПЛ.