Источник: «Зенит» предложил полузащитнику «Монако» Головину контракт по схеме «4+1»

«Зенит» предложил полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину контракт на 4 года с опцией продления еще на один сезон, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, стороны не договорились по финансовым условиям и прекратили переговоры, но вероятность трансфера 30-летнего футболиста сохраняется.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В сезоне-2025/26 полузащитник забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 35 матчах. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока футболиста в 18 миллионов евро.

«Зенит» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.