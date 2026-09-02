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Олег Романцев заявил, что «Спартак» способен бороться за чемпионство в сезоне-2026/27

Романцев — о «Спартаке»: «Несмотря на ничью с «Оренбургом», это претендент на золото»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в разговоре с «СЭ» заявил, что красно-белые способны бороться за чемпионство в сезоне-2026/27.

— Как и Егор Титов, готов заявить, что в таком состоянии и с таким настроем «Спартак» способен бороться за чемпионство. Взрывной старт, возвращение уверенности Максименко, преображение Угальде, возродившийся Зобнин, непредсказуемый Маркиньос с Барко тому подтверждение. Да и, похоже, приход Даку встряхнет атаку. Теперь самое главное на длинном турнирном пути не растерять той появившейся способности дышать игрой, которую отметил Егор.

И даже домашняя ничья с «Оренбургом» не изменила моего мнения по поводу возможностей нынешнего «Спартака». Да, жаль потерянных очков, но то, как и на этот раз бились ребята, как хотели выиграть, говорит об их желании идти до победного конца. А там, глядишь, где-то и судьба улыбнется. Ведь в борьбе за чемпионство без фарта не обойтись! Чего давайте и пожелаем сеньору Карседо.

Максим Сивис, Роман Зобнин и&nbsp;Олег Романцев.Олег Романцев: «Ничья с «Оренбургом» не изменила моего мнения: «Спартак» готов бороться за золото»

После 6 туров РПЛ «Спартак» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице.

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Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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Источник: «Динамо» может вернуть Захаряна после отмены трансферов Платы и Матеуса Мартинса
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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