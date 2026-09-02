Министр спорта Калининградской области посоветовала Талалаеву контролировать свои эмоции

Министр спорта Калининградской области и пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко прокомментировала дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча за повторное и систематическое оскорбительное поведение в отношении соперников и иных лиц матча по итогам встречи 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«Нужно стараться все-таки контролировать свои эмоции, ну и продолжать работать на результат. Виделась, знакома, общалась. Я не так близко общалась, могу судить только по результатам. В прошлом году результат был хороший, поэтому я очень надеюсь, что в этом году результат будет не хуже», — приводит ТАСС слова Ищенко.

24 августа в матче против «Рубина» 53-летний специалист показал оскорбительный жест в сторону трибун после эпизода, в котором не засчитали гол форварда «Балтики» Чинонсо Оффора, который мог сравнять счет.

После матча Талалаев заявил, что продемонстрировал руководству «Балтики» уверенность в том, что команда не проиграет в этом матче.

Таким образом, Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Родины» (30 августа), «Локомотива» (6 сентября), «Факела» (12 сентября) и «Зенита» (16 сентября) в ближайших турах РПЛ.