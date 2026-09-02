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Министр спорта Калининградской области посоветовала Талалаеву контролировать свои эмоции

Евгений Козинов
Корреспондент

Министр спорта Калининградской области и пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко прокомментировала дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча за повторное и систематическое оскорбительное поведение в отношении соперников и иных лиц матча по итогам встречи 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«Нужно стараться все-таки контролировать свои эмоции, ну и продолжать работать на результат. Виделась, знакома, общалась. Я не так близко общалась, могу судить только по результатам. В прошлом году результат был хороший, поэтому я очень надеюсь, что в этом году результат будет не хуже», — приводит ТАСС слова Ищенко.

24 августа в матче против «Рубина» 53-летний специалист показал оскорбительный жест в сторону трибун после эпизода, в котором не засчитали гол форварда «Балтики» Чинонсо Оффора, который мог сравнять счет.

После матча Талалаев заявил, что продемонстрировал руководству «Балтики» уверенность в том, что команда не проиграет в этом матче.

Таким образом, Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Родины» (30 августа), «Локомотива» (6 сентября), «Факела» (12 сентября) и «Зенита» (16 сентября) в ближайших турах РПЛ.

Андрей Талалаев.«Это не единичный случай». Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за поведение в игре с «Рубином»

Источник: ТАСС
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Андрей Талалаев
Футбол
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 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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 5
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